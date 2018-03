Un fine settimana che ha visto impegnate tre delle quattro giovanissime compagini del Settore Minibasket Ranabo 1946. Venerdì sera, gli Esordienti 2006/07 ospita i primi della classe dell’Olimpia Taggia. Ricordandosi della gara di andata dove, nonostante qualche assenza ed un avversario superiore fisicamente e per età, non si aveva rimediato una pesante sconfitta, si cerca di accorciare il divario. Se pur privi di due atleti anche in questa occasione, la gara inizia con gli ospiti che prendono subito vantaggio e vengono raggiunti dai bordigotti sul 6-8 al termine del primo quarto. Il secondo quarto è purtroppo disastroso: 21 a 4 il parziale a favore dei bravissimi atleti di Luca Bellone. Una reazione di orgoglio dopo l’intervallo lungo, vede la Ranabo aggiudicarsi la terza frazione con un 9 a 3 a favore. Sarà un fuoco di paglia; gli ospiti chiudono i conti con un 42 a 21 finale che li proietta sempre più in solitaria in testa alla classifica.

Domenica mattina di riscatto per i due Team Aquilotti Senior e Junior che ospitano alla Conrieri il BVC Sanremo di Alessandro Deda.

La gara delle 10.00 vede in campo i Senior 2007/08 delle due compagini. Con cinque tempi vinti sui sei previsti dalla categoria, la Ranabo 1946 vince il match con il risultato di 16 a 8. Alle 11:30 è il turno degli Junior 2008/09 ammessi 2010 che bissano con lo stesso risultato il successo dei compagni più grandi.

Si ringrazia la delta Mizar e la pizzeria La Rampa per il supporto nei confronti dei nostri piccoli atleti.