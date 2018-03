“Ho ascoltato con attenzione – dichiara Giovanni Barbagallo, consigliere Pd in Regione Liguria –le dichiarazioni dell’assessore Rixi e della Lega Nord sulla candidatura di Claudio Scajola a sindaco di Imperia. Smentisco nella maniera più assoluta di avere avuto incontri con l’ex ministro riguardanti la sua candidatura e un qualsivoglia nostro sostegno. Il Partito Democratico, come già più volte ribadito, non appoggerà questa candidatura ma parteciperà alle prossime elezioni comunali di Imperia con un candidato concordato in uno schieramento alternativo”.