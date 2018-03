Campionato di Promozione Girone A 25a, 10a di Ritorno

Borzoli – Praese 2 – 2

Bragno – Cairese 0 – 0

Campomorone S.O. – Legino 0 – 1

Loanesi S.F. – Arenzano rinviata

Pallare – Alassio rinviata

Sant’Olcese – Campese 3 – 1

Taggia – Ceriale P.C. 0 – 2

Voltrese – Ospedaletti 0 – 0

La Classifica dopo la 25a Giornata

Cairese 62

Arenzano 48

Campomorone S.O. 47

Alassio 43

Bragno 41

Sant’Olcese 39

Ospedaletti 37

Legino 37

Taggia 37

Loanesi S.F. 35

Ceriale P.C. 29

Voltrese 27

Campese 21

Borzoli 21

Praese 13

Pallare 11

Pallare tre partite in meno

Bragno e Alassio due partite in meno,

Voltrese, Praese, Sant’Olcese, Ospedaletti, Loanesi S.F., Arenzano e Borzoli una partita in meno