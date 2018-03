Il grande weekend di ciclismo del 17 e 18 Marzo (il sabato con la Milano-Sanremo dei professionisti e la domenica con la Granfondo Sanremo-Sanremo “La Classicissima”) sarà preceduto da un’iniziativa a due ruote dedicata ai più giovani.

Anche quest’anno si ripete infatti l’evento che vede protagonisti, per una passeggiata in bicicletta lungo la pista ciclopedonale del ponente ligure, gli studenti di 1° Media dell’Istituto Comprensivo Italo Calvino di Sanremo. Saranno presenti anche gli insegnanti e gli accompagnatori dell’UC Sanremo.

L’appuntamento, al quale sono attesi una settantina di ragazzi, è per venerdì mattina (16 Marzo) alle ore 8:30 sulla passeggiata Trento Trieste all’altezza del Sud Est.