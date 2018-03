A Coconut Groove, in Florida il velista dianese Diego Negri assieme al trentino Sergio Lambertenghi, ha vinto la 91a edizione della “Bacardi Cup”. Negri e Lambertenghi hanno ottenuto due secondi, due terzi e un quarto come migliori parziali: risultati sufficienti per superare velisti di altissimo livello come il brasiliano Robert Scheidt e il campione del mondo Eivind Melleby. Il successo vale 3.000 punti per la ranking della Star Sailors League. Con l’aggiornamento del ranking, Negri tornerà in vetta nella classifica degli skipper.