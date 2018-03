L’Amministrazione Comunale di Triora, a seguito di costante impegno e lavoro in questi lunghi mesi comunica che è stato finalmente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°21/2018 il protocollo di Intesa tra Regione Liguria, Regione Piemonte, Provincia di Imperia, Provincia di Cuneo, Comuni di Triora e Briga Alta avente ad oggetto l’attuazione degli interventi di consolidamento del ponte sul rio Bavera tra la sp 100 di Imperia e la sp 154 di Cuneo a seguito degli eventi alluvionali del 24 novembre 2016”.

Di fatto la Regione Liguria ha con DGR n. 1043 del 07/12/2017 ha assegnato 400.000 di contributi al comune di Triora, finalizzati alla realizzazione dei seguenti interventi:

n.

Intervento

Importo

1

Indagini geognostiche versante spalla Monesi di Triora

€.72.000,00

2

Lavori urgenti di messa in sicurezza ponte rio Bavera SP100 e Studi Geotecnici e Strutturali sul Ponte Bavera

€. 240.000,00

3

Lavori di consolidamento ponte rio Bavera SP100 – 1.° stralcio

€. 88.000,00

Le province di Imperia hanno dato l’assenso alla temporanea dismissione del tratto di strada interessato ed il Comune di Triora si occuperà di fatto di tutte le fasi di progettazione e realizzazione dei lavori con il seguente crono programma:

– Il 6 marzo 2018 con Deliberazione della Giunta Comunale n°34 l’Amministrazione Comunale di Triora ha approvato il progetto esecutivo relativo alle indagini geognostiche per un importo di € 72.000,00, tali opere inizieranno a brevissimo, appena andrà via la neve in quanto già affidate con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n°65 del 26 febbraio 2018, la progettazione di tale intervento, affidata con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n°64 del 26 febbraio 2018 è stata affidata a agli ingegneri Fulvio Fusini ed Alessio De Melas di San Lorenzo al Mare (Im), congiuntamente al geol. Gianfranco Secondo di Sanremo (Im) e al geol. Vittorio Vezzaro di Andora (Sv);

– Sempre il 6 marzo con Deliberazione della Giunta Comunale n°35 l’Amministrazione Comunale di Triora ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per Lavori urgenti di messa in sicurezza ponte rio Bavera SP100 e Studi Geotecnici e Strutturali sul Ponte Bavera un importo di € 240.000,00, il progetto esecutivo verrà approvato entro fine maggio 2018 prevedendo l’aggiudicazione dei lavori entro i successivi 45 giorni (15 luglio 2018), la consegna dei lavori entro i successivi 15 giorni (1 agosto 2018) e la fine dei lavori entro i successivi 120 giorni (30 novembre 2018) e successivo collaudo.

Con Determinazioni del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n°67 e 68 del 26 febbraio 2018, la progettazione di tale intervento, è stata affidata a agli ingegneri Fulvio Fusini ed Alessio De Melas di San Lorenzo al Mare (Im), all’Ing. Luca Romano (specialista in progettazione di ponti) di Albenga (Sv) congiuntamente al geol. Vittorio Vezzaro di Andora (Sv) ed al docente del politecnico di Torino Prof. Ing. Giovanni Barla di Torino;

– Infine sempre in data 6 marzo la giunta comunale di Triora ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di consolidamento I° Stralcio ponte sul Rio Bavera redatto dai professionisti incaricati Ing. Luca Cordeglio e Ing. Manuela Alberti in base ad incarico affidato con Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n°66 del 26 febbraio 2018.

Purtroppo le tempistiche sono state piuttosto lunghe inizialmente per individuare la tipologia di interventi da effettuare sul ponte e per mancanza di risorse economiche e successivamente una volta individuata la copertura finanziaria da parte della Regione Liguria il 7 dicembre 2017 per gli accordi con i vari enti interessati.

Il comune di Triora si è fatto parte diligente in quanto nonostante l’infrastruttura sia di proprietà delle Province di Imperia e Cuneo, a causa delle problematiche delle stesse relative a risorse, personale ecc, grazie alla cessione temporanea data dalle stesse al Comune ha dato la propria disponibilità a progettare ed eseguire gli interventi, che per un piccolo comune non è cosa da poco con un ufficio tecnico a dodici ore settimanali.

Ciò poiché l’Amministrazione stessa, come scritto a suo tempo anche nel programma elettorale, ritiene prioritario che Monesi torni fruibile ed accessibile.

Ci vorranno comunque parecchi mesi per progettazione e primi interventi di sicurezza minimali che si spera siano sufficienti per poter riaprire il ponte stesso al transito anche se con limitazioni che si dovranno inevitabilmente adottare.

L’Amministrazione comunale di Triora ha lavorato molto per poter cercare di ridare un accesso a Monesi partecipando costantemente ai numerosi incontri (uno ogni mese circa) e redigendo parte degli atti necessari.

Un sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale va alla Regione Liguria ed in particolare agli assessori Giampedrone e Scajola oltre ai funzionari arch. Marco Cassin e Ing. Gianfranco Floriddia che hanno messo in campo le risorse economiche necessarie e il proprio impegno personale, al Comune di Briga Alta che ha collaborato attivamente, alla Regione Piemonte che metterà in campo a breve un ulteriore finanziamento di importo di 100.000 €, al vicino comune di Mendatica che seppur non direttamente coinvolto nella problematica del Ponte ha seguito e collaborato alla risoluzione del problema, alle province di Imperia e Cuneo, a tutti i nostri tecnici incaricati Ingegneri Fulvio Fusini, Alessio De Melas, Luca Romano, Manuela Alberti, Prof. Ing. Barla, geol. Gianfranco Secondo e Vittorio Vezzaro oltre che agli uffici comunali ed in particolar modo al geom. Paolo Basso, al rag. Valter Pastorelli, alla dott.ssa Francesca Stella, Segretario Comunale ed alla dott.ssa Simona D’Urbano che ci ha assistito nell’importante seduta di Giunta del 6 marzo.

Un ringraziamento va a tutto il Consiglio Comunale, maggioranza ed opposizione che relativamente a Monesi “hanno remato fino ad oggi tutti nella stessa direzione”.