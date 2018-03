Missione compiuta per l’Airole FC che centra per la sua prima volta i playoff nella Serie C di futsal grazie al secondo posto matematico nel girone di Ponente. I punti decisivi per lo storico traguardo sono arrivati al PalaRoja contro il Toirano al termine di una partita conclusasi sul 3-1 per i ragazzi di Franco Basta.

Dopo il vantaggio ospite, grazie ad una rete di testa su calcio d’angolo, tocca a Bosio riportare i conti in parità seguito poco dopo dal suo compagno Costa che fissa il risultato sul 2-1 all’intervallo. Nel secondo tempo ancora Bosio crea il primo e definitivo break a cui non seguono infatti altre reti grazie agli interventi prodigiosi dell’estremo difensore ospite imitato nel finale anche dal portiere di casa Aiello più volte impegnato per evitare il ritorno in gioco degli avversari.

Grande entusiasmo quindi a fine partita per il Presidente Stefano Ricci: “Complimenti a tutta la squadra! Per la prima volta otteniamo questo fantastico risultato che, grazie al secondo posto, ci permetterà peraltro di accedere alla fase finale evitando il primo turno. Ora cercheremo di chiudere la stagione in bellezza a Varazze nell’ultima gara di regular season per poi dare il massimo in questo nostro esordio ai playoff!”