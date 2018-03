Il Comune di Taggia si veste a festa in occasione della 38esima edizione dei Festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli, Vescovo di Albenga.

In esposizione fino al 16 Marzo, presso l’atrio del Comune, alcuni dei costumi d’epoca che verranno indossati durante il Corteo Storico in programma per Domenica 18 Marzo.

Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti San Benedetto.

Un modo per rendere omaggio alla cultura e alla tradizione tabiese.