I racconti, saranno loro i protagonisti dell’incontro, lo strumento attraverso il quale verranno raccontate le esperienze umane in prima persona e che permetteranno al pubblico un ascolto attivo, stimolante, dove facilmente si riesce a trovare e scoprire un pezzo di sé stessi.

Il valore: cosa è il valore? Esperienze di valore di donne e uomini. Parole e pensieri di valore. Emozioni ed azioni di valore.

Questo il tema centrale che si affronterà fomenica 11 marzo e che prevede altri 4 incontri per chi desidera approfondire ed esercitarsi attivamente sotto l’attenta guida della dottoressa Raffaella Rognoni, realizzatrice del progetto.

Un percorso giunto alla sua quarta edizione e che parte, non a caso, nella giornata Internazionale della donna. Un esordio che ha affrontato, negli anni, tematiche quali le energie maschili e femminili, le convinzioni e le credenze ed é proseguito affrontando l’argomento sul giudizio e pregiudizio e sul potere in azione (considerato l’entusiasmo delle partecipanti, durante l’estate sono stati aggiunti ulteriori incontri).

“Vi aspettiamo quindi domenica 11 marzo alle 16,30 nella sala consiliare del Comune di Vallebona: concediamoci un confronto, una riflessione, lasciamoci coinvolgere e, perché no, facciamoci spiazzare!” dicono gli organizzatori dell’evento.