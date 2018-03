Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

TABELLINO R.N.IMPERIA – R.N.SAVONA 5-16 (1-4; 0-4; 0-2; 4-6) IMPERIA – Merano, Merkaj R., Ramone 2, Ravoncoli cap. 2, Giostra, Kovacevic, Spano, Paganoni, Mirabella, Russo, Merkaj E. All.: Gerbò SAVONA – Musiello cap., Grossi 2, Magliano 1, Ghillino 2, Bertino, Patchaliev 2, Caldieri 2, Bianchi, DelVecchio 1, Ricci 2, Boggiano 3 Taramasco N. 1, DaRold. All.: Mistrangelo Note: superiorità numeriche Imperia 3/7; Savona 2/6

L’Under 20 della Rari Nantes Imperia subisce i muscoli del Savona e, alla Cascione e cede per 5-16. I ragazzi, oggi allenati da Enrico Gerbò, hanno mostrato volontà e alcune buone giocate. Gli imperiesi cominciano con un’ottima fase difensiva ma si sciolgono negli ultimi minuti del primo quarto. Ramone firma il gol della bandiera, poi gli ospiti prendono il là: i giallorossi sono poco efficaci sotto porta mentre Savona viene trascinata dagli ex di turno Grossi e Nicola Taramsco. Negli otto minuti finali, la Rari Nantes Imperia rialza la testa con la bella doppietta di capitan Ravoncoli, il gol dal centro di Ramone e la rete di Rikardo Merkaj.

