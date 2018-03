Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Un pomeriggio intenso per gli uomini della Capitaneria di porto di Genova. Nel tardo pomeriggio di ieri un marittimo imbarcato su una nave porta-containers che si trovava a circa 12 miglia dalla costa, accusava forti dolori addominali riconducibili ad un attacco di appendicite. Gli immediati soccorsi della motovedetta CP 830 hanno fatto sì che la persona venisse trasbordata e portata presso gli ormeggi della Guardia Costiera di Genova Sestri Ponente, dove era già presente un’ambulanza ad attenderli. Il marittimo è stato consegnato al personale medico e condotto presso l’ospedale Villa Scassi per gli accertamenti del caso.

