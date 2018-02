Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Un’operazione antidroga condotta dalla Finanza di Ventimiglia, che ha interessato la barriera dell’A10 e la stazione ferroviaria, grazie al fiuto del cane antidroga “Cally”, è stata caratterizzata dal sequestro di 31 chili di hashish, due denunce e un arresto. Nel bagagliaio di un autobus della linea Casablanca-Treviso, fermato alla Barriera dell’A10 è stato sequestrato un borsone non riconducibile ad un passeggero, contenente 30,5 chili di hashish. I finanzieri hanno ispezionato tutti i passeggeri, trovando, nelle scarpe indossate da un marocchino residente in Italia: 324,7 grammi di hashish, nascosti sotto le suole. L’uomo è stato arrestato.

