La Rari Nantes Imperia maschile non arresta la propria marcia ed inanella la quarta vittoria in altrettante partite. Il poker è arrivato dopo il 3-15 rifilato al Mugello Pallanuoto, alla Piscina Nannini di Firenze.

I ragazzi di Pisano non accusano le assenze e partono a razzo, trascinati da un ottimo Andrea Somà. Il bomber, che aprirà e chiuderà il tabellino Rari, segnerà 5 reti e diventerà il nuovo capocannoniere della squadra (11 segnature stagionali per lui). In mezzo tanto spazio per i giovani ed anche per il ‘meno giovane’: Capitan Rocchi sigla una bella doppietta (il secondo gol arriva con una palombella) e comanda magistralmente la fase difensiva proteggendo la crescita di Russo e Rikardo Merkaj.

Tante le note positive come le doppiette di Taramasco e Durante (che segnano sempre in egual misura), le parate ed i rilanci che diventano assist di Merano, la rete di Mirabella e di Ramone ed anche i gol di Merkaj e Pedio. Sorprendente la rete del giovanissimo Enea che impreziosisce così il suo esordio assoluto in Prima Squadra. Trova spazio anche il portiere Fabio Amoretti che capitola soltanto nei secondi finali, dopo 8 minuti su buoni livello.

La Rari, sabato prossimo, sarà chiamata all’ostica sfida di Prato dove la aspetterà la Azzurra Nuoto.

TABELLINO

MUGELLO PN 3 – 15 R.N.IMPERIA57

(1-5; 1-2; 0-5; 1-3)

MUGELLO – Rossi, Brunelli, Avallone 1, Gabellini, Capaccioli, Lampeggi 1, Fabbri, Bassi, Rossi, Bolognesi, Lepri, Goldin, Pini 1. All.: Bettarini

IMPERIA – Merano, Mirabella 1, Merkaj E.1, Ramone 1, Merkaj R., Taramasco 2, Durante 2, Russo, Somà 5, Rocchi cap. 2, Pedio 1, Amoretti. All.: Pisano

Note: Superiorità Numeriche Mugello 2/4; Imperia 4/8 + un rigore sbagliato da Merkaj R.

La Rari Nantes Imperia femminile torna alla piscina Cascione, Oggi, fischio d’inizio alle 16.30, le giallorosse affronteranno Etruria Nuoto nell’esordio casalingo, dopo due vittorie in trasferta.

Merci Stieber ha scelto le seguenti 13 atlete:

Sara AMORETTI (Capitano), Sarah SOWE (Portiere), Chiara DI MATTIA (Portiere), Margherita GARIBBO, Sofien MIRABELLA, Nicole RUMA, Anna AMORETTI, Elisa MARTINI, Lise ACCORDINO, Elisabetta SATTIN, Giorgia FERRARIS, Giulia BESSONE, Margherita AMORETTI.