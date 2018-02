La Baia del Silenzio a Sestri Levante è al sesto posto nella classifica delle spiagge più belle d’Italia.

La spiaggia dei Conigli di Lampedusa si conferma regina, seguita da Tropea e da La Pelosa a Stintino, nell’ambito del “TripAdvisor Travelers’ Choice Beaches Awards” 2018.

Nel resto della top 10 italiana Cala Goloritze a Baunei (quarta), Porto Giunco a Villasimius (quinta), Cala Mariolu a Baunei (settima) e Cala Rossa a Favignana (ottava). In nona e decima posizione rispettivamente la spiaggia di Maria Pia ad Alghero e la spiaggia di Marina Piccola a Capri.

A livello mondiale la migliore è la caraibica Grace Bay a Turks and Caicos. A livello europeo con la sola spiaggia dei Conigli in settima posizione e a livello mondiale senza nessuna presenza tricolore.