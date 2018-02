Arriva un’altra battuta d’arresto per la Under 20 della Rari Nantes Imperia. I giallorossi cedono 17-2 al Lavagna.

La squadra allenata ancora da Enrico Gerbò, per l’assenza del primo allenatore Pisano, è partita per la trasferta falcidiata dalle assenze, tanto da non avere cambi a disposizione.

Le note liete arrivano dai più giovani: Bracco e Paganoni hanno potuto incamerare altra esperienze che li renderà valorosi con i pari età.

Bracco è riuscito anche ad andare in gol su rigore: per il 14enne si tratta della prima rete tra gli Under20. Prima di lui aveva timbrato anche il forte tiratore Leon Kovacevic.

TABELLINO

LAVAGNA 27-2 R.N.IMPERIA

(6-1; 4-0; 9-0; 8-1)

LAVAGNA – Cabutti, Solari 3, Luongo 2, Botto 4, Pedroni 4, Pagliuso 5, Bassani 4, Gastaldi 1, Gandini 1, Giambruno 1, Gatti, Macisirin 2, Lagomarsino.

IMPERIA – Amoretti, Bracco 1, Merkaj, Paganoni, Giostra, Kovacevic, Merkaj E. All.: Gerbò