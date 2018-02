Ventimiglia| Ieri gli agenti della Polizia Locale della città di confine dopo aver notato in centro città 4 extracomunitari sospetti li hanno inseguiti fino alla zona di via San Secondo dove i 4 si sono dileguati. Ora gli agenti anche grazie ai video di sorveglianza stanno continuando le indagini per rintracciare i 4 sospetti.

Un altra attività svolta dagli uomini del locale comando di Polizia Locale è stata nella giornata di ieri la rimozione di auto in sosta selvaggia nelle strade cittadine.