Ieri mattina al Palafiori di Sanremo si è svolta una delle tre giornate di sessioni pratiche per l’utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale) di III° categoria per gli Ingegneri dell’Ordine della Provincia di Imperia. Prima della sessione pratica gli ingegneri hanno seguito anche un modulo teorico di 4 ore propedeutico per poi poter operare in sicurezza durante le prove.

“Siamo molto orgogliosi di essere riusciti ad organizzare un corso abilitante di questo tipo per il nostro Ordine” afferma il responsabile scientifico del corso Ing. Fabio Sappia, “ per un ingegnere è fondamentale ed indispensabile poter accedere in sicurezza nei cantieri.

Spesso si tende a pensare che la formazione “sul campo” in materia di sicurezza sia solo per chi materialmente esegue l’opera, dimenticandoci che anche chi dirige e controlla, deve essere formato e con questo corso vogliamo proprio ribadire l’importanza e la necessità, anche per i tecnici di operare sempre in sicurezza con una formazione idonea.

Il corso e le prove pratiche hanno avuto un grande interesse e speriamo di poter riproporre l’evento.

Il corso è stato tenuto dall’istruttore CAI Juri Montese e nei prossimi giorni seguiranno altri gruppi che eseguiranno le prove pratiche.