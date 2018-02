L’Ospedaletti rompe questa domenica la sua striscia negativa in una partita esemplare caratterizzata dalla voglia di vincere e di giocare al pallone che ha messo in risalto le qualità dei ragazzi di mister Roberto Biffi.

La sfida di oggi era contro gli avversari della Campese, squadra tosta con buone personalità.

Gli Orange hanno saputo reagire all’infortunio di Cadenazzi nel primo tempo, sostituito con il rientro di Paolo Sturaro (anche per lui un problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo). Nonostante tutti questi contrattempi fuori ben 5 degli 11 titolari – la squadra si è mossa bene in ogni suo reparto.

Sfruttate al meglio poi le qualità del capitano Espinal, capace di mettere in cassa forte il risultato dopo il vantaggio Orange arrivato nei primissimi minuti di gioco su calcio d’angolo capitalizzato da Negro: gran colpo di testa e rete. Un gol che sfata il tabù delle poche realizzazioni da corner dei padroni di casa che anzi di solito subiscono maggiormente le palle inattive.

Bene tutti. Bene Fraticelli, al rientro dopo tre giornate di squalifica. Ottima gara anche del portiere Cedeno. Ma al di là dei singoli è stato il collettivo a fare la differenza.

Domenica prossima arriva una gara importante in casa del Campomorone. Prendere punti anche su quel difficile campo vorrebbe dire ricominciare a inseguire il sogno playoff.

La rosa di partenza: Cedeno, Fraticelli, Negro, Cariello, Feliciello, Rossi, Geraci, Cadenazzi, Gambacorta, Sturaro F.i, Espinal.

A disposizione di mister Roberto Biffi: Farsoni, Biffi, Grisi, Orlando, Meo, Sturaro P., Lamberti.

Sostituzioni: Sturaro P. entra per Cadenazzi al 26° pt, Orlando al posto dello stesso Sturaro P. al 9° del st, Meo per Geraci al minuto 25, Lamberti subentra a Sturaro F. al 39° e Biffi per Gambacorta a 5 minuti dal termine.

Ammoniti: Gambacorta minuto 48 pt.

Espulsioni: –

A segno: Negro al quinto di gioco nel primo tempo, Espinal al 26 e 35esimo.

Gli avversari guidati dal tecnico Alberto Esposito hanno schierato: Chiriaco, Amaro, Mocciò L., Mocciò E., Pastorino, Pirlo, Codreanu, Ferrara, De Gregorio, Criscuolo, Merlo.

A disposizione: Libartiti, Marchelli, Bardi, Olivieri, Bertrand, Mocciò M., Vacca.

5 Sostituzioni anche per la Campese.

Direttore di gara: Andrea Rosso – Assistente 1 Xhimi Kodheli – Assistente 2 Claudio Costantino