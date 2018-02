Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Rocchetta Nervina (IM) Suolo, acqua, territorio. È una giornata importante quella di sabato10 febbraio per tutta la Val Nervia. A partire dalle 10.00 a Rocchetta Nervina è prevista un’intera giornata di discussione e lavoro sui temi scottanti della difesa delle acque e del territorio, organizzata dalla Carovana delle Alpi di Legambiente. L’evento, dal titolo “Il valore della Valle” è supportato da 5Valli e presenta una serie di relatori importanti che, dalle 10 alle 18, tratteranno i diversi aspetti che riguardano la vita di un territorio verde che, come altri, è costantemente minacciato ma che ha anche molti difensori. Il programma, dopo l’introduzione curata da Lorena Sabione e Daniela Lantrua di Legambiente, proseguirà nella mattinata con gli interventi relativi alle Acque, curati da Vanda Bonardo, Lorenzo Trutalli e Massimo Maugeri. Nel pomeriggio si parlerà di difesa del suolo, con Santo Grammatico, Massimo Angelini, Federica Romano, Filippo Rosso, Matilde Casa e Floriana Palmieri. Le conclusioni saranno affidate ancora a Daniela Lantrua, Vanda Bonardo e Santo Grammatico.