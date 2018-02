Affitti in nero a Sanremo durante il Festival, scatta la linea dura del Comune per combattere il fenomeno, diffuso, che usa anche Internet ed Airbnb. Si lotta con chi elude il fisco ed i controlli previsti dalla legge sull’identificazione degli inquilini. Sono centinaia i “fuorilegge” a cui viene data la caccia. Ogni omissione prevede una sanzione minima di 3 mila euro. Nella settimana del Festival lo scorso anno erano state elevate 8 multe, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.