Ultimi preparativi per la Sanremese in vista della trasferta di domani sul campo del Sestri Levante (fischio d’inizio alle 15). A disposizione anche i due nuovi acquisti Giuseppe Boldini e Lamin Jawo che in settimana si sono allenati con il gruppo e sono tra i convocati per la gara di domani. Unico assente l’infortunato Max Taddei. Il Sestri Levante naviga nella seconda metà della classifica con un bottino di 27 punti frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte. È reduce dal pareggio di domenica scorsa sul campo del San Donato Tavarnelle (0-0). La Sanremese ricorda ai tifosi che i biglietti per il settore ospiti del “Sivori” di Sestri Levante saranno in vendita fino alle 19 di oggi rivolgendosi in corso Mazzini all’interno dello stadio “Comunale”.