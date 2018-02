L’associazione Matteo Bolla, in collaborazione con il Casinò di Sanremo, nella persona del consigliere del Cda, Olmo Romeo, Vicepresidente di Federgioco, hanno organizzato una lotteria a scopo benefico per raccogliere fondi finalizzati a sostenere le tante iniziative e progetti che il sodalizio svolge da oltre dieci anni sul territorio. E’ stata da poco realizzata, ad esempio, una donazione per la scuola Materna “Sacro Cuore” di Bussana a Sanremo.

La lotteria ha messo in palio due biglietti per seguire il Festival della Canzone dal teatro Ariston, biglietti donati dal Casinò.

I Volontari dell’Associazione hanno venduto novanta tagliandi, quanti i numeri del Lotto, raccogliendo ben € 900, legando la determinazione dei vincitori all’estrazione del Lotto.

“Voglio ringraziare in modo particolare il consigliere Olmo Romeo e con lui il Casinò – dice la Presidente dell’Associazione Matteo Bolla, Licia Albini – per la sensibilità dimostrata verso la nostra associazione e i tanti volontari che vi operano. Aver potuto mettere in palio di due biglietti ha reso ancor più efficace la nostra lotteria, che si è dimostrata un valido strumento per finanziare le nostre attività nel campo del sociale e dei giovani.

Siamo felici del successo di questa iniziativa e di aver trovato un così valido sostegno che rafforza la nostra passione nei progetti che portiamo avanti soprattutto verso i ragazzi, come il Videofestival, un evento che ci unisce a livello internazionale.”

I due biglietti estratti sono stati consegnati alla signora Luisa Fratin e alla nipote Chiara Lofaro che seguiranno la seconda serata del Festival, mercoledì 7 febbraio.