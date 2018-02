Venerdì 9 febbraio dalle 18.30 si svolgerà la tappa finale de La Milano Sanremo della Canzone Italiana 2018.

L’evento è promosso da REA e il Circuito REA100Radio in collaborazione con l’etichetta romana Noise Symphony ed il MEI – Meeting degli Indipendenti.

Sono sedici gli artisti in competizione per la conquista del prestigioso Trofeo “REA-100 Radio” che verrà assegnato dalla giuria nazionale delle Radio del Circuito REA dove si sono svolte le tappe regionali del Radio Tour che ha visto protagoniste: Radio Studio 54 per la Toscana, Radio Magic e Radio Magic2 per la Campania, Radio Due Laghi per la Lombardia, Studio 54 Network per la Calabria, Radio Smile per la Sicilia. Padrone di casa della tappa romana è stata invece Radio L’Olgiata che ha trasmesso in diretta l’intero evento live dal prestigioso locale L’Asino che vola. Durante la serata l’ospite d’onore Mirkoeilcane ha portato la sua musica all’interno de La Milano Sanremo della Canzone italiana con un piccolo set acustico. Il cantautore romano, che sarà presto sul palco del prossimo Festival di Sanremo in gara tra le nuove proposte con il brano “Stiamo tutti bene” , è stato premiato dal Patron della manifestazione Antonio Diomede e dal direttore artistico della MSCI Francesco Tosoni, con il Disco d’argento Rea-100 Radio.

Oltre al Trofeo “REA-100 Radio” sarà assegnato il “Trofeo Gradimento Popolare” de La Milano Sanremo della Canzone italiana 2018 che andrà all’artista che avrà totalizzato il maggior numero di consensi sulle cartoline pubblicate sulla pagina ufficiale della MSCI.

Di seguito l’elenco dei finalisti che si esibiranno al Rolling Stone di Sanremo il 9 Febbraio:

Daniele Pistolozzi, Davide Marchetta, Diego Drama, Féfe, Federica Morrone, Francesco Vinciotti, Giulia Ventisette, Luca Mele, Marco Falcone, Organico Ridotto, Paolo Cecchin, Roberto Faresin, Sabrina Banci, Teresa, Duo.0, Zoe Whites.

La conduzione sarà affidata a Morena Lombardo.

Ospiti della serata saranno Elisa Costanzo, vincitrice dell’edizione 2017, che presenterà il brano “Cosa rimane” in uscita l’8 marzo, Nicole Riso che si esibirà con il nuovo singolo “Donna Roma”, e la band padovana La Via che proporrà il suo primo ep dal titolo “Dentro me”.

Sarà questa un’occasione per portare i progetti emergenti all’attenzione degli addetti al settore, grazie al sodalizio stretto con il MEI , realtà da sempre sostenitrice degli artisti indipendenti, che sarà partner della finale de La Milano Sanremo della Canzone Italiana 2018, nel comune intento di promuovere la nuova musica.

L’intero evento sarà trasmesso in diretta sulle Radio del Circuito REA100Radio ( www.grupporea100radio.net ) e ritrasmesso in differita dalle radio FM nei giorni successivi all’evento.