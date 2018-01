In un maxi tamponamento sulla A26, fra il Turchino e Genova Voltri, sono rimaste coinvolte 19 auto e 2 tir. L’incidente, avvenuto all’interno della galleria Monacchi, ha purtroppo provocato un morto e dieci feriti, di cui tre in gravi condizioni. Tre ragazzi ventenni sono stati intubati e trasportati in elicottero al San Martino di Genova. L’incidente ha provocato altri due sinistri che hanno costretto a chiudere il tratto autostradale in direzione di Genova con uscita obbligatoria a Masone.