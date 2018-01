Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

IL CORAGGIO E LA MEMORIA Serie di letture a cura del TEATRO HELIOS di BORDIGHERA di VIRGINIA CONSOLI sulla Giornata della Memoria Letture tratte da PREFERIREI DI NO di Giorgio Boatti; Discorso di GIACOMO MATTEOTTI alla Camera; PERTINI RACCONTA di Gianni Bisiach; L’ARMADIO DELLA VERGOGNA di Franco Giustolisi. Letture a cura di VIRGINIA CONSOLI & GIOACCHINO LOGICO. Bordighera, Via Bastioni 81 MARTEDI’ 30 GENNAIO 2018 ore 20.45 Ingresso libero