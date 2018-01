La Liguria potrebbe ospitare i quarti di finale della Coppa Davis tra Italia e Francia che si potrebbe giocare da venerdì 6 sino a domenica 8 aprile. L’iniziativa è del Comitato ligure della Federtennis e di My Tennis, associazione che organizza l’”Aon Open Challenger” a Valletta Cambiaso.

Fabio Fognini e gli altri azzurri dal 2 al 4 febbraio negli ottavi di finale affronteranno il Giappone in trasferta a Morioka. In caso di vittoria disputeranno in casa i quarti di finale, probabilmente contro la Francia, detentrice della Davis e favorita nella sfida con l’Olanda. Nel 2009 Genova ospitò la sfida di Coppa Davis tra Italia e Svizzera.