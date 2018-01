Fabio Fognini ha raggiunto gli ottavi degli “Australian Open” di tennis dopo aver sconfitto in cinque set (con i parziali di 3-6, 6-2, 6-1, 4-6 e 6-3) il francese Julien Benneteau, 36 anni, numero 59 Atp, in circa tre ore di gioco. Il 30enne tennista armese affronterà il vincitore del match fra Juan Martin Del Potro e Tomas Berdych. Anche Andreas Seppi si è qualificato per gli ottavi di finale. Non era mai accaduto che due italiani andassero così avanti agli “Australian Open”. Nei tornei dello Slam per l’ultima volta era capitato nel 1976 a Parigi (Panatta vincitore e Barazzutti nei quarti di finale).