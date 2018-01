Il parcheggio comunale al Palafiori di Sanremo (che in totale ha 321 posti auto) dovrà restare chiuso per l’intera settimana del Festival per ragioni di sicurezza. Un provvedimento simile è in corso di valutazione per l’autosilo in piazza Colombo che ha 380 posti. Nel parcheggio del Palafiori potranno entrare solo i mezzi delle forze dell’ordine, della Protezione Civile e della Rai. Solo i 70 titolari di abbonamento (essendo identificati) potranno entrare con le loro auto nel parcheggio del Palafiori, come scrive Claudio Donzella sul “Secolo XIX”.