Dopo il successo di Vittorio Sgarbi, applauditissimo nel suo “Michelangelo”, l’intensa interpretazione di Ambra Angiolini e Matteo Cremon ne “la Guerra dei Roses”, il travolgente “Un’ora di tranquillità” per la regia di Massimo Ghini, la folgorante “Sciantosa” di Serena Autieri, il commovente Ugo Pagliai con il Quartetto Prometeo, la stagione teatrale 2017-2018 del Casinò presenta “Le Prenom” per la regia di Antonio Zavatteri. Si esibisce il 20 gennaio, alle ore 21.15, nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, la Compagnia Teatro Stabile di Genova con Alessia Giuliani, Alberto Giusta, Davide Lorino, Aldo Ottobrino, Gisella Szaniszlò.

Le prevendite sono aperte presso la biglietteria del Casinò.

Compagnia TEATRO STABILE DI GENOVA

con Alessia Giuliani, Alberto Giusta, Davide Lorino, Aldo Ottobrino, Gisella Szaniszlò

LE PRÉNOM (CENA TRA AMICI)

regia Antonio Zavatteri

Serata conviviale per cinque amici. Tra loro inizia un gioco di provocazione e di verità che si allarga sino a diventare il ritratto di una generazione alle soglie degli “anta”: tra piccole meschinità e grandi sentimenti.

Tra offese reciproche che non mancano di ferire tutti (nessuno escluso), nasce così il ritratto di una generazione allo sbando, dove tutti hanno qualche segreto da nascondere o da rinfacciarsi.

Rappresentato a Parigi nel 2010, “Le prénom” ottenne sei nomination al Prix Molière dell’anno seguente e fu adattato subito per il grande schermo dai suoi stessi autori (il film uscì in Italia con il titolo “Cena tra amici”). Tre anni dopo, Francesca Archibugi ne fece un nuovo adattamento cinematografico con il titolo “Il nome del figlio”.

Biglietteria

Cassa del Teatro (ingresso da porta teatro): tel. 0184.595273

La vendita verrà effettuata sino a sabato 20 gennaio 2018 p.v.:

– regolarmente, nelle giornate di martedì e giovedì, dalle h 16.00 alle 19.00

– nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dalle h 16.00 alle 19.00 e dalle h 20.00 alle 21.00.

Prezzi dei biglietti delle rappresentazioni

Platea –primo settore 30 €

Platea –secondo settore 25 €

Galleria 15 €

Studenti e young card ( galleria) 10 €

In occasione di tutti gli spettacoli della stagione si avrà in omaggio un buono per tentare la fortuna nelle sale del Casinò di Sanremo.

Riduzioni

* Per usufruire della riduzione studenti è sufficiente presentare il libretto universitario valido o una tessera equivalente munita di foto e non aver superato il venticinquesimo anno di età; la stessa documentazione deve essere esibita al momento di accedere in teatro.

Organizzazione Biglietteria

Nidodiragno Produzioni Teatrali/Cooperativa CMC, Via Roma 128, Sanremo

tel. 0184.544633 (da lunedì a venerdì ore 9-13 e 15-18) – e mail:staff@cooperativacmc.com