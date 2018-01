Il Consiglio comunale di Sanremo è convocato in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in Corso Cavallotti 59, per lunedì 29 gennaio, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 19.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) SETTORE SEGRETARIO GENERALE – SERVIZIO SEGRETERIA E ORGANI ISTITUZIONALI. SURROGA DEL CONSIGLIERE SIGNOR PREVOSTO FRANCESCO, DECEDUTO, CON IL CONSIGLIERE SIGNOR ORMEA FABIO. PROP. N.1/2018

2) INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI ED ORDINI DEL GIORNO

3) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: DAL N.75 AL N. 83 DEL 14.12.2017 E DAL N. 84 AL N. 89 DEL 20.12.2017

4) SETTORE SEGRETARIO GENERALE – SERVIZIO SEGRETERIA E ORGANI ISTITUZIONALI COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE SULLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO – SURROGA DEL CONSIGLIERE SIGNOR PREVOSTO FRANCESCO, DECEDUTO, CON IL CONSIGLIERE SIGNOR ORMEA FABIO (SI RICHIEDE IMMED. ESEGUIBILITA’) PROP. N.2/2018

5) SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE – SERVIZIO INFRAZIONI EDILIZIE REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI DEHORS STAGIONALI E PERMANENTI APPROVAZIONE DI MODIFICHE ALL’ALLEGATO TECNICO. PROP. N.137/2017

6) SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE – SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE MOZIONE ART.18 DEL REG. CONSIGLIO COMUNALE, CONSIGLIERE ARRIGONI PAOLA, AD OGGETTO: “DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO LECITO SUL TERRITORIO COMUNALE”PROP. N.114/2017