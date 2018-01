Una donna di 26 anni è morta in casa per una sospetta overdose di eroina. Il 118 è intervenuto invano in una casa a San Teodoro (quartiere di Genova), dove erano presenti anche il figlio di 3 anni e un amico della donna.

L’inchiesta sulla morte della giovane mamma legata ad un malore per assunzione di sostanze stupefacenti ipotizza il reato di “morte come conseguenza di altro reato”.