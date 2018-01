Stamani alle 9.30 circa la squadra 2A del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona è intervenuta in via Montenotte 20 per la caduta di calcinacci da un tetto di un condominio di cinque piani. Sul posto anche la squadra 1R con Autoscala per la rimozione dei calcinacci e la messa in sicurezza. Si è provveduto inoltre a delimitare l’area mediante nastro e transenne. Sul posto anche i Vigili Urbani.