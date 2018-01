Giovedi 11 gennaio, alle ore 21, presso la Croce Rossa di Bordighera, si terrà il consueto laboratorio dell’autostima dello sportello di ascolto NOI4YOU; questa volta sarà tenuto dalla psicologa dottoressa Guendalina Donà.

L’argomento trattato, il primo per questo 2018, avrà come tema “GENITORIALITA’ NORMALE E GENITORIALITA’ PATOLOGICA”.

L’argomento, già trattato in passato, verrà approfondito con particolare riguardo per quanto attiene la parte patologica (in precedenza non presa in esame), ciò consentirà ai presenti una riflessione sull’argomento in modo da poter, come di consueto, dibattere sul tema e crescere sia come persone che come genitori.