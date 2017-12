Una grande festa per i bambini, la consueta e ormai tradizionale passeggiata del primo dell’anno e la festa di brindisi al nuovo anno con Gianni Rossi: San Bartolomeo al Mare cala il suo tris d’assi per Capodanno.

Si comincia domenica pomeriggio in Piazza Torre Santa Maria, con la proposta dell’Associazione Stella Polare, “Aspettando il Capodanno … dei bambini”: musica, animazione e baby-dance, in attesa dell’arrivo del nuovo anno. Oltre due ore di attività e animazioni per scatenare i più piccoli.

Si prosegue domenica con la Passeggiata del Primo dell’Anno: Luca Patelli, guida escursionistica e naturalistica, ci accompagnerà tra macchia mediterranea, vigneti e oliveti per iniziare al meglio il nuovo anno. Al ritorno scambio di auguri con panettone e cioccolata calda. Durata 2 ore circa.

Si finisce lunedì, sempre in Piazza Torre Santa Maria, con Gianni Rossi e il suo brindisi di auguri per il nuovo anno: musica, ballo, animazione, spumante e panettone in riva al mare, per un cin-cin collettivo.

Questo il programma definitivo degli eventi di San Bartolomeo al Mare:

DICEMBRE

Dal 25 Dicembre al 7 Gennaio

Ore 15.00/18.30

Chiesa Divina Misericordia

Mostra dei Presepi (a cura della Parrocchia).

Sabato 31

Ore 14.30/16.30

Piazza Torre Santa Maria

Aspettando il Capodanno … dei bambini.

Musica, animazione e babydance, in attesa dell’arrivo del nuovo anno. Animazione a cura dell’Associazione Stella Polare.

GENNAIO

Dal 1 al 7 Gennaio

Ore 9.00/18.00

Piazza Torre Santa Maria

Bancarelle in festa.

Mercatino di oggettistiche varie.

Lunedì 1

Ore 14.00

Ritrovo in Piazza Torre Santa Maria

Passeggiata del Primo dell’Anno.

Una passeggiata, con la guida escursionistica provinciale Luca Patelli, per iniziare al meglio il nuovo anno: all’aria aperta, tra macchia mediterranea, vigneti e oliveti. Al ritorno scambio di auguri con panettone e cioccolata calda. Durata 2 ore circa.

Lunedì 1

Ore 14.00/18.00

Piazza Torre Santa Maria

Brindiamo al nuovo anno, con Gianni Rossi.

Musica, ballo e animazione, spumante e panettone in riva al mare per brindare insieme l’inizio del nuovo anno.

Mercoledì 3

Ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Spettacolo per bambini, con il mago Gianni Giannini.

Venerdì 5

Ore 10.00/16.00

Piazza Torre Santa Maria

Aspettando la Befana.

Giochi di legno, animazione musicale e laboratorio “Crea la tua calza della Befana”.

A cura dell’Associazione Stella Polare.

Sabato 6 e Domenica 7

Palestra Scuole Medie (Piazza dei Caduti)

Trofeo di tiro con l’arco

25° Trofeo Indoor Epifania

A cura della Compagnia Arcieri SBM di San Bartolomeo al Mare.

Sabato 6

Ore 10.00

Lungomare delle Nazioni

Cimento della Befana.

Sfilata del “Carro delle Befane” lungo tutta la passeggiata, a partire da Piazza sul Mare, accompagnato dal giocoliere Squilibrio. Al ritorno, Fortunello e Marbella presenteranno la Sfilata delle Befane e consegneranno un piccolo premio a tutte le partecipanti, tra cui il Premio per la Befana più originale. A seguire, il caratteristico tuffo in mare delle Befane e di tutti coloro che vorranno tuffarsi in acqua per l’occasione. Con la partecipazione dell’Associazione Dâghe de l’Öiu.

Ore 14.30

Spettacolo di Fortunello e Marbella, Mirtilla e Squilibrio.

Ore 15.30

Dimostrazione di salvataggio in acqua a cura del gruppo OPSA della Croce Rossa di Diano Marina.

Ore 16.30

Spettacolo con il Fuoco. Al termine dello spettacolo avrà luogo il tradizionale Falò della Befana, presso il Molo sito in fondo a Via della Resistenza.

A cura del CIV “Le Vie del Cuore”.