Il vice Sindaco di San Bartolomeo al Mare, Sandro Fedozzi, ha emesso un’ordinanza pubblicata oggi sull’Albo Pretorio che autorizza la proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento su tutto il territorio comunale sino al giorno 19 aprile 2021 fino al limite massimo di 5 ore giornaliere come previsto dalla norma. L’ordinanza si rende necessaria in considerazione del fatto che le temperature, nelle ore serali e notturne, si mantengono al di sotto delle medie stagionali e che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le misure di contenimento in atto costringono la popolazione – soprattutto gli anziani – a rimanere nelle proprie abitazioni.

