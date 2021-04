La chiamata al vaccino libero per i nati dal 1942 al 1943 poi estesa fino al 1950 presso il centro vaccini di Bigauda ha creato in affluenza record (positiva più gente vaccinata) ma negativa perché si sono creati assembramenti che vanno contro la logica di preservare la salute pubblica, visto che poi i vaccinati di oggi rientravano nelle categorie a rischio dai 70 agli 80 anni.

Si è dovuto chiudere i cancelli vista la alta affluenza (libera senza prenotazione) voluta perché avanzavano dosi .. Non le manda a dire Danilo Veziano medico ed ex Sindaco di Isolabona con un post apparso sul suo profilo Facebook che condividiamo essendo pubblico:

Fermo restando che come piccolo medico di campagna ritengo che TUTTI dobbiamo vaccinarci con qualsiasi tipo di vaccino seguendo naturalmente le indicazioni che ci verranno date dall’alto devo però dire che quello a cui abbiamo assistito in questo week end mi ha offeso sempre come medico. Non è possibile creare degli assembramenti come quelli visti a Bigauda soppratutto con pazienti “ fragili” . Se si voleva fare una vaccinazione di massa era sufficiente utilizzare le aree presenti sul territorio: Ventimiglia la palestra già attrezzata, Bigauda a Camporosso, ex uffici H di Bordighera e perché no la palestra di Isolabona dove abbiamo svolto due giornate di vaccinazioni. Chiamare noi medici di base e con il supporto infermieristico dell’ ASL in due giorni si faceva una vaccinazione di massa in tutta sicurezza. Tra l’altro conoscendo i nostri pazienti avremmo potuto procedere più velocemente. Invece decine di telefonate da parte dei pazienti, noi ignari di ciò che succedeva, le poche notizie prese dai giornali o dal tam tam . Telefonate che ci dicevano: Dite ai vostri medici di fare la segnalazione e verrete vaccinati. Ma mi chiedo chi è che dava queste indicazioni??

Quindi considerato che ormai siamo 50 milioni di medici in Italia ma perché non ci mandano tutti in pensione visto che ormai non serviamo più a nulla. Per di più noi ci guadagneremo di salute trascorrendo le nostre giornate con le nostre famiglie, i figli, i nipoti ed i nostri genitori. Spero solo che tra quel “mucchio “ di persone in coda assembrati come acciughe in scatola non ci sia stato qualche asintomatico positivo poiché altrimenti nei prossimi giorni ne potremmo pagare tutti le conseguenze. Concludo dicendo solo questo e poi penso che probabilmente abbandonerò questo sito AVETE PAURA del vaccino Astra Zeneca?? Io come medico vaccinato oggi non sarei stato più di 5 minuti in quella coda. Buona serata