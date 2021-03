Nuove sedute di perfezionamento tecnico individuale per i calciatori della Polisportiva Vallecrosia Academy al campo Raoul Zaccari a Camporosso. Nella mattina di sabato sono stati coinvolti gli atleti delle categorie Esordienti, Giovanissimi, Piccoli Amici e Primi Calci, mentre nel pomeriggio sarà il turno dei Pulcini 1° e 2° anno.

I mister Angelo Alletto, Gianluca Amadei (preparatore atletico), Riccardo Ballestra, Lorenzo Barbera, Angelo Bucceri, Vincenzo Colli, Diego Giunta, Edoardo Negri, Davide Pagliuca, responsabile del settore giovanile, Luca Soncin, Giovanni Tuttoilmondo, Daniele Ventura ed Emiliano Verrecchia sono stati coordinati dal direttore tecnico Francesco Lapa.

Le sedute si sono svolte sia sul campo in erba naturale che sul campo sintetico, i tecnici si sono avvalsi inoltre dell’attrezzatura tecnica messa a disposizione dalla Polisportiva Vallecrosia Academy per preparare i vari tipi di esercizi predisposti per questa giornata.

«Le sedute hanno una durata media di un’ora e mezza, si inizia sempre con una piccola introduzione sulle varie misure per lavorare in sicurezza, ovvero distanziamenti, uso mascherina, posizionamento nei momenti di riposo e nei momenti operativi, dopodiché i tecnici impostano il lavoro specifico con gli atleti, all’interno dei campi preposti» – fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy.