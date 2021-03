Amadeus oggi ha anticipato che non condurrà il Festival di Sanremo nel 2022. “Il terzo di seguito non ci sarà. Lo abbiamo già deciso io e Fiorello. Sono stati due Sanremo storici: l’edizione dei 70 anni e questa, dai giovani alla pandemia. Se un giorno la Rai vorrà ancora affidarci il Festival, magari prima dei 70 anni, sarà una grandissima gioia. Non vedo l’ora di tornare ai miei giochi, ai miei quiz, alla mia normalità”.

