Entrerà in vigore giovedì 4 marzo l’ordinanza firmata questa sera dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che estende anche al distretto 2 sanremese le misure restrittive previste per il distretto sanitario 1 Ventimigliese, prorogate fino al 14 marzo. Lo ha comunicato il presidente Toti, nel consueto punto stampa sul Covid, dopo aver sentito il ministro Speranza

Con la nuova ordinanza vengono estese anche ai Comuni del distretto 2 Sanremese le misure restrittive già previste per il distretto Ventimigliese utili a rallentare la diffusione del virus che vengono prorogate fino al 14 marzo.

Questa nuova ordinanza si va ad aggiungere alla n. 5 del 2021, emanata mercoledì 24 febbraio per la zona di Ventimiglia.

Le misure previste riguardano i Comuni del distretto 1 (Airole, Apricale, Bordighera, Camporosso, Castel Vittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia) e i Comuni del distretto 2 (Badalucco, Baiardo, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Ospedaletti, Pompeiana, Riva Ligure, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio, Triora.

– Da giovedì 4 marzo dalle 21 alle 5 è previsto il divieto di spostamento tra i Comuni interessati (se non per motivi di salute o per comprovate esigenze lavorative)

– Prevista la chiusura di bar, pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie. Rimane consentita la ristorazione per i clienti degli alberghi;

– Prevista la chiusura degli esercizi di vicinato alimentare, degli artigiani alimentari, delle medie e grandi strutture di vendita di alimentari dalle 18 alle 8 del mattino, a meno che non sia garantito che non vengono venduti alcolici. Ammessa la vendita tramite consegna a domicilio;

– Divieto di manifestazioni pubbliche e private, lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte,

– Divieto di ingresso nei comuni appartenenti ai distretti 1 Ventimigliese e 2 Sanremese salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.