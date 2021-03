Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri commenta così la decisione di estendere le restrizioni da zona arancione rafforzata a Sanremo, come a Ventimiglia: “Ieri siamo rientrati in fascia gialla. Oggi viene annunciata la fascia arancione. Una cosa così non si era mai vista. La sicurezza sanitaria era ed è prioritaria per tutti, ma un dietrofront così nell’arco di pochi giorni diventa davvero difficile da comprendere e da spiegare”.

