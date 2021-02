Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio di un gol, al “Comunale” la Sanremese nel finale della ripresa ha ribaltato il risultato centrando una meritata vittoria per 2-1 sull’Arconatese. I milanesi erano andati sull’1-0 al 33′ con un discusso rigore realizzato da Santonocito. Il neoentrato Murgia al 35′ ha firmato il pareggio, mentre al 42′ Romano ha sigillato il sorpasso. La Sanremese sale così al 5° posto in classifica con 36 punti, entrando in zona play-off. Ora i matuziani vivranno due importanti sfide al vertice, mercoledì 24 sul campo della Castellanzese (seconda) e domenica 28 in casa con il Gozzano (primo).

