Agli Australian Open di Melbourne al termine della sfida durate quasi 4 ore tra Fabio Fognini e Salvo Caruso, i due tennisti italiani hanno litigato a lungo in diretta tv. “Ne hai tirate quattro uguali di culo e non mi ha chiesto scusa. Non posso dire che hai culo?” ha detto Fognini. Caruso ha replicato: “Non mi sono permesso di dire una parola in tutta la partita”. “Non posso dirti che hai culo? qual è il problema” ha detto Fognini. “Puoi dire quello che vuoi, ma da te non me l’aspetto” ha concluso Caruso.

