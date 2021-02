A seguito dello screening effettuato su tutto l’ospedale (pazienti e personale) di Imperia sono stati individuati 11 pazienti positivi nel reparto di medicina. I pazienti sono stati trasferiti e il reparto isolato e sottoposto a controlli seriati. La situazione è costantemente monitorata e sotto controllo. Asl1 ma messo subito in campo tutti gli accorgimenti necessari per limitare il contagio del virus, infatti il reparto di Medicina è stato isolato ed i pazienti sono costantemente monitorati dal personale sanitario dell’ospedale di Imperia. Nel frattempo in tutto l’ospedale proseguono gli screening per pazienti e personale sanitario, oltre alla chiusura precauzionale e temporanea dell’ambulatorio di medicina e chirurgia.

Correlati