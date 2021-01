La Direzione Sanitaria dell’Istituto G. Gaslini informa che il bimbo nigeriano di 5 anni, arrivato ieri in Pronto Soccorso in codice rosso dopo essere caduto da una finestra, ora è in condizioni ottime. Tutte le indagini di controllo fatte questa mattina sono risultate negative, rendendo la dimissione del paziente possibile nei prossimi giorni.

