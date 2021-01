Accogliamo positivamente la disponibilità dell’assessore Giampedrone a tentare di reperire, come chiesto dal Gruppo del PD, dei fondi regionali per aiutare i piccoli Comuni colpiti dalle copiose nevicate delle ultime settimane.

Le amministrazioni dell’entroterra ligure non hanno le risorse per far fronte allo sgombero delle strade, alla rimozione di alberi caduti, al ripristino delle utenze elettriche e a tutti gli interventi necessari a mettere in sicurezza il proprio territorio e mitigare i disagi causati dalla neve. Tutte operazioni costose, ma necessarie, che incidono sulla vivibilità dei cittadini e sul loro diritto alla mobilità.

Nella mia interrogazione discussa oggi in aula ho fatto presente che questo tipo di eventi atmosferici, purtroppo, si verifica frequentemente e il costo ricade sempre sulle spalle delle amministrazioni comunali. Il supporto della Regione, in questi casi, è fondamentale, sia sul fronte tecnico, sia sul versante economico. E se il coordinamento a livello ligure di tutti i soggetti interessati rappresenta un primo passo, adesso la Giunta deve passare allo step successivo: individuare la dotazione economica.

Come Partito Democratico monitoreremo che l’apertura fatta oggi in aula dall’assessore Giampedrone di concretizzi nell’individuazione di una posta di bilancio.

Pippo Rossetti, consigliere regionale del PD ligure