Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, durante la trasmissione “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, ha commentato in questo modo di ospitare gli spettatori del Festival di Sanremo su una nave: “E’ una cosa un po’ rischiosa. Deve essere fatta davvero con grandissimo rigore. Può essere un luogo di protezione ma, se per caso c’è un contagio, può essere il luogo ideale per la diffusione del virus. Per confinare le persone in uno spazio chiuso serve essere attentissimi. Se questa operazione viene fatta davvero bene, la nave può essere un luogo di protezione, come una bolla, altrimenti diventa un’arma a doppio taglio”.

