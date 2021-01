Nella notte del 5 gennaio un receptionist di un noto hotel di Corso Imperatrice a Sanremo tramite il Numero Unico di Emergenza ha chiesto l’intervento di una volante in quanto, un cliente di nazionalità tedesca ha dato in escandescenza danneggiando la propria camera d’albergo. Giunto sul posto personale della squadra volante ha appurato effettivamente quanto accaduto ed ha cercato di riportare alla calma l’uomo poi condotto presso gli uffici del Commissariato per procedere ad una completa identificazione. Successivamente V. D. B. T., 41 anni, è stato accompagnato in albergo per prendere i suoi effetti personali e saldare il conto. A quel punto, lo stesso ha effettuato diversi tentativi di pagamento ipotizzando un mal funzionamento del Pos. Si è invece appurato che non c’era disponibilità sulla carta. L’uomo ha omesso di comunicare di essere in possesso di altre carte di credito. Successivamente gli è stato richiesto di tentare con le altre carte, ma a quel punto vistosi alle strette ha iniziato ad inveire contro gli agenti strattonandoli e impedendo loro di terminare gli atti d’ufficio intrapresi. Solo quando è stato contenuto da entrambi gli agenti. V.D.B.T. si è calmato e comunque non ha adempiuto ai pagamenti. L’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e nello stesso giorno è stato celebrato il processo direttissimo in cui è stato convalidato l’arresto e fissata una nuova udienza per il 26 gennaio. Nel frattempo l’uomo è stato rimesso in liberta e denunciato per insolvenza fraudolenta in quanto non saldava il conto dell’hotel.

