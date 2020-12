Dal 24 dicembre al 6 gennaio l’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. E’ possibile ricevere in casa fino a 2 persone non conviventi con eventualmente i propri figli minori di 14 anni.

L’Italia sarà zona arancione il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio. In quei giorni ci si potrà spostare solo all’interno del proprio comune senza giustificarne il motivo. Per chi vive in comuni fino a 5000 abitanti ci si può spostare fino a 30 km ma non nei capoluoghi di provincia. Rimangono chiusi bar e ristoranti tranne che per asporto e consegne a domicilio. I negozi saranno aperti fino alle 21. “Un sistema liberaldemocratico non manda la Polizia in casa, a meno che non ci una flagranza di reato. Non entriamo nelle case degli italiani. Abbiamo disposto subito un ristoro di 645 milioni di euro per ristoranti e bar” ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

Correlati