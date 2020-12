Aceb in collaborazione con la Protezione Civile di Ventimiglia, hanno organizzato il 12 dicembre una giornata dedicata alla spesa alimentare, patrocinata dal comune di Ventimiglia. Durante tutto il giorno abbiamo ricevuto oblazioni per 51,00 euro e prima della chiusura, siamo entrati noi a comprare per le persone che hanno fatto donazioni.

La raccolta è stata eseguita presso il supermercato Eurospin di Ventimiglia accumulando quanto segue:

324 pacchi di pasta e riso;

53 pacchi di farina;

41 pacchi di zucchero;

199 scatolame vario;

129 scatole e bottiglie di pelati;

23 bottiglie di olio;

26 pacchi di sale;

91 bottiglie di latte;

201 pacchi di biscotti e merende;

24 bottiglie di acqua;

34 prodotti di vario genere alimentare;

21 prodotti per la pulizia della casa e igiene personale.

Per un totale di 1.166 articoli che saranno consegnati alla Caritas Intemelia e all’associazione Desco Secondino di Ventimiglia.

ACEB dalla sua nascita a oggi ha fatto donazioni per circa 15.000,00 euro, tutte le informazioni e le donazioni eseguite si trovano nel nostro sito internet www.aceb-ets.com nella sezione donazioni.