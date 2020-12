Un 37enne sanremese è stato condannato a 4 anni di carcere per aver aizzato un pitbull contro un cinquantenne nel marzo 2019. Il cane aveva azzannato la vittima al volto, causandogli gravissimi l’amputazione di parte del naso. La condanna, con rito abbreviato, è stata emessa dal gup Botti nei confronti del 37enne che ora agli arresti domiciliari, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

